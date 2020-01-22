Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе проверочных мероприятий выявило в Невском Банке фиктивные вклады на сумму порядка 1,5 млрд рублей, заявил глава агентства Юрий Исаев.



В ходе своего выступления в Госдуме Исаев отметил, что борьба с незаконным получением страховых возмещений и иными мошенническими схемами является одним из приоритетов работы АСВ. В качестве одного из примеров выявленных нарушений он назвал случай с Невским Банком.

«Здесь как раз речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть, условно говоря, массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов порядка 1,5 миллиарда рублей. С такими случаями мы сталкивались и раньше», — сказал глава АСВ.

«Что сделали здесь банкиры? Они изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов. Они купили 15 банкоматов одновременно с опцией внесения средств, отключили все наблюдение: и в банкоматах, и внешнее. Якобы, ночью в течение недели, все операции проходили с полуночи до двух часов ночи в подвале неподалеку от банка, около 600 человек внесло за неделю, по ночам, порядка 1,5 миллиарда рублей», — рассказал Исаев.

Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у петербургского Невского Банка. Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал) из-за хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.