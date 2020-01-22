Бывшего министра экономического развития России Максима Орешкина на одной из сессий экономического форума в Давосе модератор представил «экономистом».

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового Кабинета министров. Орешкин в него не вошел. Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Как ранее в среду рассказал журналистам Орешкин, он находится в Давосе в качестве члена российской делегации.

«Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нем еще можно сказать», — представил его модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Орешкин принимал участие в сессии «Неравенство как барьер экономического роста» вместе с инвестиционным директором Bridgewater Associates Реем Далио и управляющим директором «Яндекса» Тиграном Худавердяном.