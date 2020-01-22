Оценка трендовой инфляции в России в декабре понизилась до 4,75% с 5,09% в ноябре 2019 года. Такие данные приводятся в сообщении ЦБ , из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, понизилась до 3,27% в декабре с 3,48% в ноябре.

«Снижение оценок трендовой инфляции во многом связано с постепенным уходом из расчета высоких значений инфляции предыдущих лет. Более определенные выводы об уровне инфляционного давления в экономике можно будет делать по мере ухода из расчета показателей трендовой инфляции базы 2015—2016 годов. Динамика всей совокупности показателей, характеризующих инфляционное давление, указывает на то, что рост цен, очищенный от влияния временных факторов, пока находится ниже уровня, соответствующего инфляции 4%», — отмечается в комментарии ДИП Центробанка.



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