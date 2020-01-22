Аркадий Волож и его траст могут продать некоторое количество акций класса А «Яндекса», говорится в сообщении компании.

«Аркадий Волож, основатель и гендиректор «Яндекса», вместе с трастом в пользу Воложа и его семьи намерены продать ограниченное количество акций компании… Продажа акций класса А может начаться 23 января 2020 года или после этой даты», — говорится в документе.

Поясняется, что эти договоренности предназначены «для облегчения продажи небольшой части коллективного пакета акций» компании, принадлежащего Воложу и семейному трасту.

«Яндекс» в ноябре сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана «золотая акция» интернет-компании. Фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, согласовывать сделки консолидации более 10% акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных россиян.

Кроме того, Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% своих акций класса B и создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти. Таким образом «Яндекс» застраховался от резких изменений в структуре акционеров.