Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области выдало предупреждение ООО «Фианит-Ломбард», на сайте которого говорилось: «Как банк, всегда рядом». Об этом сообщили в региональном УФАС.

«Челябинское УФАС России указало, что услуги ломбарда и банка различны», — отмечается в релизе. Так, согласно закону «О ломбардах», ломбард — это специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. В свою очередь банк, согласно закону «О банках и банковской деятельности», — это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Антимонопольщики дадут оценку рекламе ломбарда, сравнившего себя с банком Челябинское УФАС в течение месяца рассмотрит обращение ЦБ и в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства выдаст ломбарду предупреждение.

Кроме того, использование фраз, схожих со слоганом Сбербанка («Сбербанк. Всегда рядом»), способно ввести потребителей в заблуждение относительно возможности ломбарда осуществлять банковские операции, как кредитная организация (банк), в данном случае — как Сбербанк России, полагают антимонопольщики.

Таким образом, в действиях «Фианит-Ломбарда» содержатся признаки нарушения закона «О защите конкуренции», приходят в выводу в Челябинском УФАС. Так, данные действия:

направлены на получение преимуществ, которые обеспечивают возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий;

противоречат требованиям закона «О ломбардах», закона «О банках и банковской деятельности», обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

способны ввести потребителей в заблуждение относительно возможности ломбарда осуществлять банковские операции, как банк, который на законных основаниях получил право использования сведений «банк», «всегда рядом».

Согласно пунктам 1, 3 статьи 14.2 закона «О защите конкуренции», не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей; места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя, напоминают в антимонопольном ведомстве.



Челябинское УФАС России предупредило «Фианит-Ломбард» о необходимости удаления данных сведений с сайта до 20 февраля. В случае неисполнения ломбардом предупреждения в отношении него будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.