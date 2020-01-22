Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил 10 проектов, куда можно было бы инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы сформировали свыше 10 проектов, крайне надежных, куда можно было бы инвестировать средства ФНБ. При этом доходность будет гарантирована, в том числе гарантией от ключевых компаний, которые реализуют данные проекты», — сказал он.

Дмитриев также отметил, что РФПИ уже инвестировал 125 млрд рублей средств ФНБ.

«Мы проинвестировали более 125 миллиардов рублей», — сообщил он. По словам Дмитриева, фонд получил доходность на 30% выше, чем если бы инвестировал их в американские ценные бумаги.