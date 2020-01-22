Российское рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Актив Банка до уровня «ruB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Понижение рейтинга обусловлено снижением уровня достаточности капитала и буфера абсорбции убытков в результате получения отрицательного финансового результата после присоединения к банку МПСБ. Рейтинг кредитоспособности также отражает слабые рыночные позиции, удовлетворительное качество активов, адекватную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Кредитная организация специализируется на кредитовании регионального крупного бизнеса, МСБ, региональных исполнительных органов власти, расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительным объемом бизнеса на российском банковском рынке, а также высокой концентрацией рисков на регионе с низким кредитным качеством.

Достаточность капитала банка находится на адекватном уровне, однако агентство отмечает существенное снижение обязательных нормативов и буфера абсорбции убытков на протяжении последних 12 месяцев Давление на капитал оказало получение убытка преимущественно за счет досоздания резервов по активам, полученным в ходе присоединения Межрегионального Промышленно-Строительного Банка.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности, тем не менее объем источников дополнительной ликвидности у банка незначительный.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине недостаточной эффективности текущей бизнес-модели ввиду убыточности деятельности и значительного объема кредитов заемщикам, имеющим отдельные признаки прямой или косвенной аффилированности с акционерами банка. Также аналитики обращают внимание на недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений.