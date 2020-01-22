Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому для многодетных отцов в РФ может быть предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65 и 60 лет соответственно для мужчин и женщин, уточняют авторы нового проекта.

«В целях смягчения последствий реформы по поручению президента России Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин… Таким образом, назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье», — говорится в законопроекте.

Авторы документа добавляют, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 млрд рублей, исходя из численности многодетных отцов в РФ.