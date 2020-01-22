Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по иску ПАО «Национальный банк «Траст» взыскал 8,28 млрд рублей с «Открытие Холдинга», говорится в решении суда.

Окружной арбитраж взыскал с ответчика задолженность по договорам кредитной линии от 13 декабря 2012 года и 18 апреля 2013 года.

Банк «Траст» 18 октября 2019 года разместил в реестре «Федресурс» сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Открытие Холдинга».

Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2019 года отклонил кассационные жалобы бывших топ-менеджеров банка «Финансовая корпорация «Открытие» на определение об аресте их имущества на общую сумму 289,5 млрд рублей.

Определением столичного арбитражного суда от 25 июля 2019 года были арестованы счета пяти бывших руководителей организации. Апелляционный суд 17 сентября прошлого года оставил без изменения определение первой инстанции. Ответчики просили Арбитражный суд Московского округа отменить эти судебные акты.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в суд в рамках иска о взыскании этой суммы с менеджеров. Арбитраж арестовал имущество и денежные средства на счетах ответчиков за исключением 80% от зарплаты.

В качестве ответчиков заявлены: один из основателей финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент банка Рубен Аганбегян.