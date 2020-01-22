Brand Finance оценила бренд Сбербанка в 13,233 млрд долларов, что на 870 млн долларов выше, чем в 2019 году, говорится в сообщении на сайте банка. Также Сбербанк был признан Brand Finance банковским брендом категории «AAA+». Он занял 139-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира, в прошлом году банк находился на 141-м месте.

Второе место среди самых дорогих российских брендов занял «Газпром». Он расположился на 261-й строчке мирового рейтинга (240-е место в 2019 году). На третьем месте находится «ЛУКОЙЛ», который за год поднялся с 356-го на 351-е место в мировом рейтинге.

Тройка самых дорогих брендов мира осталась неизменной: в нее вошли Amazon, Google и Apple. Однако Google за год поднялся на одну строчку выше и вытеснил Apple со второго места.

В июле 2019 года Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. В тройку лидеров вошли Сбербанк — 842,1 млрд рублей (+25,6% к прошлому году), «Газпром» — 552,2 млрд рублей (+72,1%) и «ЛУКОЙЛ» — 397,2 млрд рублей.