ЦБ и Абсолют Банк ведут переговоры об увеличении финансирования санации Балтинвестбанка, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, банк просил регулятора увеличить объем кредитов на финансовое оздоровление Балтинвестбанка на 5 млрд рублей, а также сроки санации с десяти до 18 лет. Другой собеседник сообщил, что ЦБ согласился на эти условия. По его словам, Абсолют Банк просит увеличить размер кредитов еще на 3 млрд рублей.

Санация Балтинвестбанка осуществлялась по схеме с привлечением стороннего инвестора, которым стал Абсолют Банк. Одна из проблем Балтинвестбанка заключалась в выданных этой кредитной организацией гарантиях, которые не были поставлены на баланс. В финансовой отчетности Балтинвестбанка за девять месяцев 2019 года по МСФО указывалось, что отрицательный капитал банка составляет чуть более 23 млрд рублей, а непрерывность деятельности банка зависит от выполнения плана финансового оздоровления.

В Абсолют Банке не подтвердили информацию об изменении плана финансового оздоровления, но сообщили, что «план финансового оздоровления находится на стадии переговоров».

По словам аналитиков, за 11 месяцев 2019 года капитал Балтинвестбанка изменился с минус 14,6 млрд рублей до минус 19,1 млрд рублей. Убыток за 11 месяцев 2019 года составил 2,3 млрд рублей. Основная причина убытков — рост «плохих» долгов — за 11 месяцев просрочка выросла на 4,3 млрд рублей. Эксперты считают, что ни 5 млрд рублей, ни 8 млрд рублей не решат проблем санируемого банка, но без дополнительных вливаний в капитал не обойтись.