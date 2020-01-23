Руководство Фонда социального страхования (ФСС) может быть сменено, не исключает вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР).

«Возможно, будет», — сказала РИА Новости Голикова в ответ на вопрос о смене руководства ПФР и ФСС.

Кандидатуры она назвать отказалась. «Пока не будем забегать вперед, это решение правительства», — добавила вице-премьер.