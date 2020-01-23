Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники, говорится в сообщении ведомства.

«Проектом регламентируется, для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки отечественных программных приложений. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах (до 10 кг), Smart-ТV. На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart-ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиза, а также просмотра программ I и II мультиплекса», — рассказал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.



По его словам, с 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021-го — планшетов, с 1 июля 2022 года — для ПК и с 1 июля 2023 года — для Smart-ТV.



После некоторой доработки, с учетом предложений участников заседания, им будет направлен окончательный текст концепции. Ожидается, что на ее основе до конца января участникам рабочей группы также будет направлен проект постановления. Внесение в установленном порядке в правительство намечено на март 2020 года.



Президент РФ Владимир Путин в начале декабря прошлого года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО.

