Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,58% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 156,21 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,32% и равнялся 1 607,75 пункта.

Внешний фон с утра негативный, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«После нашего закрытия резко развернулись вниз американские индексы, а фьючерсы на них сегодня с утра теряют около четверти процента. На полтора процента дешевеет нефть и никель. Так что ждем открытия российского рынка акций снижением примерна на 0,4—0,5%», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

Впрочем, восходящий тренд российского рынка акций не сломлен, на рынке достаточно свободных денег, добавляет Антонов. По его словам, многие инвесторы лишь ждут снижения, чтобы закупиться акциями.

«Поэтому при развороте Америки вверх покупки быстро возобновятся и на отечественном рынке», — уверен аналитик.

Пока же ближайшей целью снижения индекса Мосбиржи эксперт называет район 3 130 пунктов.