• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января 2020 года составила около 5,89% годовых против 5,93% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта 2019 года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.

• Для выполнения всех задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны, пишут СМИ, ссылаясь на источники. По их словам, есть неиспользованные остатки прошлых лет, скопившиеся на счетах Казначейства, а также средства резервного фонда правительства. Сложности появятся с 2021 года: 2 трлн рублей в бюджете найдется, но при действующей конструкции казны придется ежегодно, вплоть до 2024 года, дополнительно искать по 500 млрд рублей. Хотя бюджет на предстоящие годы запланирован с профицитом, его «прибыль» использовать будет нельзя, поскольку дополнительные доходы консервируются в Фонде национального благосостояния.

• Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной рассмотреть повышение до 5 млн рублей суммы страхового возмещения по вкладам в тех банках, которые лишились лицензии с конца 2014 года, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно расчетам Агентства по страхованию вкладов, новая норма применима к 170 тыс. вкладчиков, а сумма на доплату им составит 45,6 млрд рублей; по словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, повышение суммы страхового возмещения означает большее изъятие средств из финансовой системы в фонд страхования вкладов, что снизит проценты по вкладам и увеличит проценты по кредитам.



• В России люди старше 65 лет в 2020 году составят четверть населения, а к 2060 году их доля вырастет до 47%; в этом году мужчина в России в среднем проживет еще 13,3 года после выхода на пенсию, в 2060-м — уже 17,4 года; при этом доля россиян, которые не уверены, что на пенсии у них будет достаточно денег для комфортного уровня жизни, достигает 45%. Таковы данные прогноза Credit Suisse. Росстат прогнозирует структуру населения только до 2036 года: по данным службы, к этому году доля пожилых людей составит 24,1%.

