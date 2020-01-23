Активное вмешательство центральных банков в бизнес наносит большой вред и убивает конкуренцию, сообщил глава Сбербанка России Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Целый ряд центральных банков начинает заниматься бизнесом, и я категорически отрицательно к этому отношусь. Они убивают конкуренцию, они не смогут никогда быть релевантными, конкурировать с коммерческими организациями. Мы придем к тому, что мы не будем инвестировать в эти сервисы, а они будут постепенно отставать в своем развитии», — сказал он.

Греф допустил возможность ухода с поста главы Сбербанка Об этом он сообщил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам главы Сбербанка, именно благодаря невмешательству регулятора Россия сейчас занимает передовые позиции в мире в части развития финансовых сервисов.

Также Греф добавил, что Сбербанк может «принести огромную пользу стране», став мощной платформой для технологической и цифровой трансформации государства, поскольку в России сейчас не так много альтернатив.