Депрессия стала самым распространенным заболеванием в мире, эта тема очень волнует мировых лидеров. Об этом заявил в четверг президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24 ».



«Депрессия стала главной болезнью мира. Мы, проведя исследования о том, что больше всего волнует мировых лидеров, (выяснили,) что эта тема выходит в топ. Последние полгода мы старались максимально в этом разобраться, мы в это инвестируем много, у нас есть лаборатории нейронаук и поведения человека. Эта тема оказалась топовой в мире», — сказал он после делового завтрака в рамках Всемирного экономического форума.

По словам Грефа, тема личностной адаптации в цифровую среду также выходит на первое место. «Мы сейчас находимся в переходе от эры Гутенберга в эру Цукерберга. Для всех является релевантным вопрос, как не потерять адекватность, как соответствовать технологиям, изменениям, как сохранять свои человеческие качества, потому что все испытывают информационную нагрузку», — добавил глава Сбербанка.