Выплаты на детей от трех до семи лет, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию вместе с механизмом социального контракта позволят снизить уровень бедности в России. Об этом в четверг заявил в Минздраве новый глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.



«Самая сложная задача — это то, что связано с пособием на детей от трех до семи лет включительно. Здесь механизм будет непростой. Ту задачу, которую президент поставил в своем указе по снижению уровня бедности в два раза, вместе с социальным контрактом — это тот механизм, который точно позволит реализовать эту цель», — сказал он.

Также экс-глава Минтруда поблагодарил коллег за совместную работу в министерстве.