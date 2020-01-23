Новость о продаже основателем компании «Яндекс» Аркадием Воложем 1,4% принадлежащих ему акций не окажет заметного влияния на котировки компании, считают аналитики Альфа-Банка.



О готовящейся сделке сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Мажоритарный акционер компании Аркадий Волож и его семейный траст Lastar в течение ближайших 12 месяцев планируют продать до 2,03 млн акций класса A, или 0,6% акционерного капитала. После сделки у Воложа останется 47,2% голосующих акций.

«Эта продажа является частью долгосрочной стратегии Аркадия Воложа, направленной на диверсификацию активов и ликвидность; кроме того, она позволит растянуть продажу во времени с тем, чтобы минимизировать ее влияние на рынок», — говорится в уведомлении «Яндекса», размещенном на сайте SEC.

Как считает аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова, если продажа акций будет осуществляться в течение длительного срока, порядка 12 месяцев, она сильно не повлияет на торги. Тем более что, напоминает она, компания проводит обратный выкуп акций на сумму 300 млн долларов. Однако, считают в Альфа-Банке, поскольку заявление о продаже акций мажоритарным акционером появилось в тот момент, когда акции компании достигли своих исторических максимумов, его можно воспринимать как сигнал к фиксации прибыли.