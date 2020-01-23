В оплату паев биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) можно будет передавать любое имущество, предусмотренное их инвестиционной декларацией, если это разрешено правилами доверительного управления (ПДУ) ПИФом. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом и вступает в силу с 3 февраля 2020 года.

«Изменения будут способствовать расширению инвестиционных возможностей управляющих компаний ПИФов и их клиентов. Ранее действовавший приказ ФСФР России допускал передачу в оплату паев ПИФов только определенных видов имущества — художественных ценностей, долей в ООО, недвижимости, ценных бумаг, а также денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров», — говорится в релизе регулятора.

В соответствии с новым порядком процедура передачи конкретного вида имущества должна указываться в ПДУ ПИФом. При этом управляющая компания должна обеспечить переход имущества в собственность ПИФа (владельцев инвестиционных паев) к моменту его включения в состав фонда.