Высокий суд Лондона удовлетворил иск банка «Траст» (Банк непрофильных активов) к бывшим собственникам. Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере 900 млн долларов. Решение было вынесено 23 января, сообщает пресс-служба банка.



«В ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении многих лет Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов занимались мошенническими операциями. В частности, предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным офшорным компаниями. Когда банк оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не уведомили об этом регулятора, а реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса», — говорится в сообщении.

После того как в декабре 2014 года ЦБ РФ принял решение о проведении санации банка «Траст», Юров, Беляев и Фетисов вместе с семьями покинули Россию. В феврале 2016 года банк «Траст» обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесенного ущерба.

«Мы удовлетворены решением суда, который длился почти четыре года. Английский суд окончательно установил реальные причины финансовых проблем кредитной организации. Он признал, что Юров, Беляев и Фетисов нечестно управляли банком, предоставляя компаниям, которыми они тайно владели, невозвратные кредиты. По решению суда они должны компенсировать ущерб в размере 900 миллионов долларов. Мы намерены принять незамедлительные меры по взысканию принадлежащих им активов, включая дорогостоящую недвижимость и миллионы долларов на счетах в швейцарских банках», — прокомментировал президент — председатель правления Банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.