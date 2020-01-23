Котировки акций «Аптечной сети 36,6» выросли на Московской бирже более чем на 30%. На максимуме бумага поднималась до 16 рублей. К 16:13 мск цена акций снизилась до 12,77 рубля (+5,39% к закрытию предыдущего дня).

Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин написал в комментарии, что на фоне снижения ставок UST и сокращения доходности вложений инвесторы ищут бумаги, которые позитивно реагируют на снижение ставок и инфляции. «Один из вариантов таких «защитных» бумаг — «Аптека 36,6». В конце декабря была опубликована новость о существовании планов по выкупу акций с рынка», — отмечает он.

Индекс NASDAQ Biotechnology в среду, 22 января, снизился на 0,15%. В то же время акции азиатских фармацевтов растут в цене на фоне эпидемии коронавируса в Китае. Бумаги Azearth и Omikenshi выросли более чем на 8%.

«От этой глобальной вирусной шумихи выигрывает фармацевтический рынок не только отдельных стран, но и мировой», — комментирует эксперт ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, подобные истории с эпидемиями, о которых становится известно чуть ли не каждый год, позволяют фармацевтике и аптечному ретейлу держаться на плаву за счет высоких цен на лекарства. Продажи на мировом рынке фармацевтики устойчиво растут в диапазоне 3—5% в год с 2014 года. Динамика фармацевтического рынка России за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года была очень сильной и составила 16% в денежном выражении. А с 2014 по 2018 год объем рынка фармацевтических услуг в России вырос на 32%.