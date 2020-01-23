В России в 2019 году у 12% пользователей macOS перед установкой был заблокирован троянец Shlayer, специализирующийся на рекламном ПО, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Shlayer распространяется под видом обновлений для Adobe Flash Player и стремится проникнуть на устройства с сайтов, которые реализуют схему с так называемой рекламной партнерской программой. Также Shlayer встречается на порталах для просмотра и скачивания развлекательного контента.

Функционал троянцев семейства Shlayer теоретически позволяет скачивать программы, которые не просто заваливают пользователей рекламными блоками, но и самопроизвольно открывают рекламные страницы в браузерах и подменяют результаты поиска, чтобы загружать еще больше рекламных сообщений.