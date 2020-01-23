Банк России утвердил положение о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Документ внедряет новые подходы к определению финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, к расчету собственных средств (капитала) и учитывает риск изменения стоимости активов и обязательств при определении достаточности капитала, отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.

Собственные средства страховщика определяются как разница между всеми его активами и обязательствами. В отличие от действующего регулирования, содержащего требования к активам только в части размера средств страховых резервов и собственных средств страховщика, положение учитывает все активы страховщика при определении величины его собственных средств.

Также помимо показателя, характеризующего страховые риски, принятые страховщиком (нормативный размер маржи платежеспособности), вводится новый показатель, характеризующий объем рисков, принимаемых страховщиком в связи с его инвестиционной деятельностью.

При этом оценка влияния рисков определяется на горизонте в один год и оценивается как влияние в совокупности концентрационного риска, риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок, риска изменения стоимости акций, риска изменения валютного курса, риска изменения цен на недвижимость, кредитного риска, риска изменения цен на иные активы.

Новые нормы будут вводиться в действие поэтапно. С 1 июля 2021 года вступят в силу требования по расчету величины собственных средств, а в расчете нормативного соотношения будут учитываться нормативный размер маржи платежеспособности и оценка влияния концентрационного риска.

С 1 июля 2022 года вводится оценка влияния на платежеспособность страховщика всех рисков, предусмотренных положением, в ограниченном объеме, а с 1 июля 2025 года все нормы документа вступают в силу в полном объеме.



Документ направлен в Министерство юстиции РФ для государственной регистрации.

