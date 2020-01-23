Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Citigroup, ожидая роста их стоимости до 98 долларов.

Citigroup — американская холдинговая компания финансового сектора, клиентами которой являются физические и юридические лица, а также правительственные организации. Как отмечают в инвесткомпании, с 2018 года темпы роста квартальной скорректированной прибыли Citigroup на акцию заметно ускорились, и в ближайшие четыре квартала ожидается планомерное повышение показателя.

«Сравнение основных мультипликаторов Citigroup с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по банковскому и по финансовому секторам позволило прийти к выводу, что компания все так же заметно недооценена по основным показателям, особенно по мультипликатору Price to sales», — говорится в сообщении «Финама».

По итогам IV квартала 2019 года чистая прибыль Citigroup, причитающаяся акционерам, выросла до 4,98 млрд долларов и составила 2,15 доллара на акцию. Скорректированная прибыль составила 1,9 доллара на акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали 1,84 доллара на бумагу. Выручка финансовой организации повысилась примерно на 7%, выручка подразделения услуг для физических лиц — на 5%, а показатель направления по обслуживанию институциональных клиентов — на 12%.

Аналитики констатируют, что рост прибыли и выручки превзошел ожидания, причем банку удалось превзойти целевой показатель рентабельности основного капитала в 12% на 0,1% и зафиксировать увеличение объемов кредитования на 2%, предоставленных депозитов — на 6%.