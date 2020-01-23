Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 1,05% и составил 3 141,2 пункта. Индекс РТС снизился на 1,04% до отметки 1 596,11.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,59%, Сбербанка — на 1,05%, «Газпрома» — на 3,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,98%, «АЛРОСы» — на 1,61%.



«Снижение не носит хаотичного характера, но его хорошо видно. Индекс Мосбиржи падает к 3 141 пункту, новая поддержка стоит на уровне 3 135 пунктов, под ней масса поводов остановиться, но стратегически можно отступать до 3 100 пунктов без сомнений. Индекс РТС просел ниже 1 600 пунктов, и сейчас его падение смотрится избыточным. Ближайший уровень поддержки здесь располагается на отметке 1 585 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

