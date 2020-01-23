Госдума в первом чтении приняла законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который содержит поправки к Конституции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

«Говоря о Конституции и поправке, которую вносит президент, мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин 20 января 2020 года внес поправки к Конституции в Госдуму.

Второе чтение запланировано на 11 февраля.