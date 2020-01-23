Альфа-Банк разместил выпуск облигаций на 15 млрд рублей со ставкой купона 6,75% годовых, рекордно низкой ставкой среди рублевых еврооблигаций. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в объеме 15 млрд рублей со сроком погашения через пять лет. Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых, это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций. Выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты», — говорится в сообщении.

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Также интерес к выпуску проявили российские инвесторы.

Эмитент бумаг — ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.