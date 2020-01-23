ОТП Банк изменил условия бонусной программы по карте «Большой кешбэк». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

С января 2020 года максимально выплачиваемый процент кешбэка увеличивается до 8%. Максимальная сумма выплачиваемого кешбэка достигла 5 тыс. рублей в месяц.

Расширен перечень категорий повышенного кешбэка. В него вошли одни из самых популярных товаров повседневного пользования, а также услуги, направленные на поддержание здоровья и здорового образа жизни. В новую категорию «Здоровье и красота» вошли покупки в сети аптек, медицинских центрах, фитнес-клубах, салонах красоты, магазинах парфюмерии.

Максимальный кешбэк также можно получать на покупки в сетевых продуктовых магазинах и гипермаркетах, в магазинах для детей и будущих мам (категория «Семейная»), на покупку одежды, обуви и аксессуаров (категория «Шопинг»), билетов в кино и театры, оплату счетов в ресторанах (категория «Рестораны и развлечения»), в автосервисах и на АЗС, на приобретение авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей (категория «Путешествия»), покупку материалов для ремонта, мебели и электроники (категория «Все для ремонта»).