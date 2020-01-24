Центробанк с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского Коммерческого Банка (НВКбанк, регистрационный номер 931, г. Саратов), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение было принято в связи с систематическим занижением кредитной организацией размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым было скрыто реальное финансовое положение банка.

«Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков», — поясняет регулятор.

Кроме того, продолжает регулятор, НВКбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«Более 65% кредитного портфеля НВКбанка составляли проблемные ссуды. Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств)», — указывается в сообщении.

Банк России сообщает, что неоднократно направлял в адрес НВКбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). НВКбанк разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.

В банк назначена временная администрация регулятора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НВКбанк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).