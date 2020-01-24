Законопроект об использовании карт «Мир» для оплаты во всех магазинах и кафе России заморожен, пишут «Известия» , ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова. Закон «О защите прав потребителей» решено пока не менять. По словам Аксакова, в дискуссиях на эту тему пока не нашлось компромиссного решения.

В ЦБ сообщили, что поддерживают поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором торговые точки обязаны принимать к оплате национальный платежный инструмент. По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), «Мир» принимается во всех торговых точках страны, где можно расплатиться банковской картой.

Терминалы в магазинах принимают карты всех систем, поэтому их не требуется переоборудовать специально для обслуживания «Мира», подтвердила глава Национального платежного совета Алма Обаева. Поправки в закон посвящены продвижению не столько российских карточек, сколько способов безналичной оплаты в принципе. По ее словам, обсуждение поправок затихло в том числе благодаря развитию других инструментов, например QR-кода в Системе быстрых платежей. Он должен стать более выгодным для торгово-сервисных предприятий.

По словам экспертов, банки поддерживают внесение поправок, обязывающих все торговые точки принимать национальные карты. Кроме того, возможные поправки помогут развитию безналичных платежей в России. Заставлять магазины и кафе принимать безналичные платежи не нужно, но НСПК следует мотивировать малые предприятия обслуживать свои карты рыночным способом, считают эксперты. Например, предлагать более низкие комиссии за прием национального пластика, чем международные системы.