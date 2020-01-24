Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 14 февраля заявление Пробизнесбанка о взыскании более 2 млрд рублей с бывшего гендиректора коллекторского агентства «Лайф» Сергея Калачева и ООО «Вега», говорится в определении суда. Ранее Калачев был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы по делу о растрате средств кредитного учреждения.

К исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие направление ответчику копии заявления и приложенных к нему материалов, отметил столичный арбитраж.

Суд 27 октября 2015 года по заявлению ЦБ признал банкротом Пробизнесбанк, являвшийся головным банком финансовой группы «Лайф».

Пробизнесбанк подал иск в арбитраж Москвы к топ-менеджеру на 2 млрд рублей Пробизнесбанк подал заявление о взыскании более 2 млрд рублей с бывшего гендиректора коллекторского агентства «Лайф» Сергея Калачева, приговоренного ранее к шести с половиной годам лишения свободы по делу о растрате средств кредитного учреждения, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

В феврале 2016 года суд санкционировал арест нескольких бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка, обвиняемых в хищении у вкладчиков около 2,5 млрд рублей. В рамках дела под стражу были взяты бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев, Сергей Калачев, Николай Алексеев и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко. Неустановленные руководители и сотрудники банка привлекли для аферы подчиненных, работников финансовой группы «Лайф», а также руководителей ряда фиктивных фирм.

Агентство по страхованию вкладов в марте 2017 года сообщило, что инвентаризация Пробизнесбанка выявила недостачу имущества в размере 69,8 млрд рублей. По результатам выявленной недостачи проводится работа. Также АСВ подало в арбитраж Москвы заявление о привлечении бывших руководителей Пробизнесбанка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 68,5 млрд рублей.