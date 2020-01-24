Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, установив, что они принадлежат не ему, а ряду юридических лиц.

«В части принадлежности ряда ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, в остальном установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня. В остальной части оставить без изменения», — сказала судья.

Срок следствия по делу экс-министра Абызова продлен до 25 июля Предыдущий срок следствия истек в декабре 2019 года.

Как сообщал ранее адвокат Абызова Сергей Дрозда, арест был наложен Пресненским судом на облигации кипрских компаний на общую сумму более 5,5 млрд рублей. Мосгорсуд затем признал законным обеспечительный арест этих ценных бумаг, однако 10 декабря 2019 года Второй кассационный суд отменил постановление Мосгорсуда и направил апелляцию адвокатов на новое рассмотрение.