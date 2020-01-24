Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить действие льготной ипотеки на молодых специалистов, приезжающих работать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Это может устранить проблему миграционного оттока трудовых ресурсов из ДФО.
«Предлагается расширить категорию граждан, которым будет предоставлена льготная ипотека под 2% годовых, предусмотрев молодых квалифицированных специалистов, привлекаемых для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов Российской Федерации», — говорится в письме.
Как говорится в письме, по итогам обобщения полученной информации из субъектов Дальневосточного федерального округа были выявлены проблемы, которые являются сдерживающим фактором социально-экономического развития регионов округа и требуют принятия решений. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму (до 450 млрд рублей). Получить такой кредит можно будет однократно.
Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.