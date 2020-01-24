• Центробанк с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского Коммерческого Банка (регистрационный номер 931, г. Саратов). Решение было принято в связи с систематическим занижением кредитной организацией размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым было скрыто реальное финансовое положение банка. Кроме того, финучреждение нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками Нижневолжского Коммерческого Банка не позднее 7 февраля.

• Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2020 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, изменилась разнонаправленно: в сегментах рублевых и долларовых вкладов было несколько исключений из общей тенденции к снижению ставок, а средние ставки по вкладам в евро в основном выросли. Согласно данным исследования Банки.ру, посвященного годовой динамике ставок по кредитным и депозитным продуктам российских банков, средняя процентная ставка по вкладам в рублях в течение 2019 года снизилась на 1,17 процентного пункта.

• Законопроект об использовании карт «Мир» для оплаты во всех магазинах и кафе России заморожен, пишут СМИ, ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова. Закон «О защите прав потребителей» решено пока не менять. По словам Аксакова, в дискуссиях на эту тему пока не нашлось компромиссного решения. В ЦБ сообщили, что поддерживают поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором торговые точки обязаны принимать к оплате национальный платежный инструмент.

• Для тех, кто не хочет пропустить самые важные, интересные, полезные или просто забавные высказывания о деньгах, банках, бизнесе и финансах, Банки.ру запускает новый формат «Цитата дня». В этом выпуске — как Кремль оценивает деятельность главы Сбербанка.