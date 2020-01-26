«Билайн Бизнес» (корпоративное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил новую тарифную линейку «Шаг вперед» для голосовых услуг со степ-тарификацией, сообщает пресс-служба оператора.



«Новое предложение будет доступно для голосовых сервисов корпоративных клиентов, включая стандартные услуги голосовой связи и IP-телефонию. Также степ-тарификация будет применяться для услуги «8-800... (бесплатный вызов)», — говорится в релизе.

Степ-тарификация предполагает пошаговое снижение стоимости при достижении определенных объемов трафика в течение месяца. Тарификация зависит от объема: чем больше трафик, тем ниже цена. При этом основное преимущество новой тарификации — отсутствие минимального счета. Если трафика меньше, клиенту не придется доплачивать за неиспользованные объемы услуг.