Аналитики Sberbank CIB позитивно оценили финансовые результаты Polymetal за 2019 год и ожидают высоких дивидендных выплат за второе полугодие.



По их подсчетам, регулярные дивиденды (50% скорректированной чистой прибыли) составят около 200 млн долларов. С учетом чистого долга в размере 1,48 млрд долларов и выплаченных во втором полугодии прошлого года дивидендов инвестбанк оценивает показатель свободного денежного потока компании (FCF) за второе полугодие 2019 года в 315 млн долларов, что подразумевает доходность дивидендов 4%.

На днях Polymetal опубликовал операционные результаты за IV квартал 2019 года. Производство немного превысило прогноз компании. За весь прошлый год производство составило 1 614 тыс. унций в золотом эквиваленте, на 3% превысив показатель 2018 года и немного превзойдя прогноз компании (1,6 млн унций в золотом эквиваленте, повышенный в октябре 2019 года с 1,55 млн унций). В IV квартале производство на предприятиях, продолжающих свою деятельность, сократилось на 15% из-за снижения производительности Амурского ГМК.