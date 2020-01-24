Представители международного бизнеса с оптимизмом смотрят на изменения в российском правительстве, готовы инвестировать и приходить с новыми проектами в российскую экономику. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью каналу «Россия-24» по итогам форума в Давосе.

«Настроение у них очень позитивное, они с позитивом смотрят на те изменения, которые сейчас произошли в российском правительстве, видят те инициативы, которые были заложены еще в последние годы. И с точки зрения делового климата позиция России — 28-е место (в рейтинге Doing Business. — Прим. ред.), мы продолжаем продвигаться вперед. «Регуляторная гильотина», снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования — много историй сейчас заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше. Компании готовы инвестировать, готовы приходить с новыми проектами, с оптимизмом смотрят на российскую ситуацию», — сказал он.