Банк «Возрождение» предлагает своим клиентам — компаниям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям — сервис мобильного эквайринга Pay-Me. Приобрести мобильный терминал на льготных условиях клиенты могут при наличии или открытии расчетного счета в банке «Возрождение», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Терминал Pay-Me — небольшое мобильное устройство, которое позволяет клиентам принимать к оплате банковские карты «Мир», Visa и Masterсard с помощью подключения смартфона или планшета на базе OS Android или iOS», — говорится в релизе.

Устройство оборудовано отдельным чипом для шифрования данных, что делает работу с платежами и пластиковыми картами абсолютно безопасной. Кроме того, терминал совместим с основными кассовыми решениями, согласно федеральному закону 54 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Данное решение оптимально для малого бизнеса, поскольку для работы на терминале нет требований к обороту и абонентской платы. Льготная стоимость самого терминала Pay-Me для клиентов банка при условии открытия расчетного счета в банке составляет 7 700 рублей.

Для работы с Pay-Me необходимо зарегистрироваться на сайте Pay-me.ru, заполнить анкету в личном кабинете и приобрести устройство, далее установить на смартфоне или планшете мобильное приложение и подключить к нему терминал.