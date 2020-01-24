УФАС Московской области оштрафовало банк «Уралсиб» на 900 тыс. рублей за рассылку СМС-спама с рекламой кредита без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.

Также в рекламе отсутствовало указание полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги, и все существенные условия, влияющие на фактическую стоимость кредита.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее УФАС в отношении банка были возбуждены дела о нарушении ФЗ «О рекламе».