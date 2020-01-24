Специалисты антивирусной компании Dr.Web рассказали о практически неудаляемом Android-вирусе, способном собирать личные данные пользователей.

В конце прошлого года эксперты обнаружили на некоторых устройствах троян-вирус. Вредоносная программа собирала прибыль от платных программ или, в ряде случаев, самостоятельно устанавливала на смартфон множество приложений.

Как правило, троян удаляет часть программного обеспечения, таким образом, пользователи не могут избавиться от зараженных программ.

Вирус Android.Xiny.5261 был известен специалистам еще в 2015 году, с тех пор он продолжает совершенствоваться. Троянская программа поражает версии Android начиная с 5.1 и ниже. При этом, как пишет Dr.Web, такими «древними» операционными системами пользуется каждый четвертый пользователь Android.

В некоторых случаях избавиться от вируса можно только полностью перепрошив ОС из официальных источников.