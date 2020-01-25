Международная платежная система Mastercard работает над запуском в России платформы для приема безналичных чаевых, рассказали РБК три источника в банковской сфере. По информации двух из них, Mastercard ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические детали построения платформы.

Похожую платформу летом 2019 года запустила платежная система Visa. Она разработана совместно с «Русским Стандартом», и другие банки в ней не участвуют.

Mastercard создает сервис самостоятельно, поэтому к нему смогут присоединиться все желающие банки, сказал один из собеседников РБК, уточнив, что платформу планируется запустить до конца 2020 года. Способ оставления чаевых может быть похож на тот, который реализован у Visa: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто прикладывает к нему карту для списания денег, пояснил второй собеседник.

Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем терминал предлагает ввести 5%, 10% или 15% от стоимости заказа или любую другую сумму на усмотрение самого клиента.

«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной оплаты чаевых, чтобы держателям карт было так же быстро и удобно оставить вознаграждение, как и оплатить покупку», — сказал РБК представитель Mastercard. Он объяснил, что безналичная оплата становится все более популярной и доступной в самых разных торговых организациях.

Рабочую встречу, посвященную подключению платформы Mastercard, уже провел Промсвязьбанк, рассказал замдиректора департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов. «Обсуждаем внутритехнологическую схему. Будем оценивать стоимость внедрения сервиса и более детально анализировать удобство для официантов», — сказал он. Альфа-Банк, по словам его представителя, заинтересован в развитии сервиса электронных чаевых и в настоящее время изучает, какие решения готовят платежные системы. «Русский Стандарт» сообщил, что готов поддержать появление новых удобных сервисов для россиян совместно с Mastercard. Газпромбанк ведет диалог с Mastercard на эту тему, но пока находится на стадии совместного анализа, пояснил представитель банка.

Предложения от Mastercard не получили Сбербанк, ВТБ и МКБ. Сбербанк не планирует в ближайшее время откликаться, если такое предложение поступит, так как развивает собственную платформу SberFood. В ВТБ и МКБ сообщили, что решение о присоединении к сервису Mastercard будет принято после получения и изучения информации о нем. ВТБ разрабатывает собственный сервис безналичных чаевых, рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент банка Алексей Киричек. Тинькофф Банк будет развивать свой сервис CloudTips.