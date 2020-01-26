Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось за неделю на 2,1 млрд долларов благодаря повышению рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla. Об этом свидетельствуют оценки агентства Bloomberg.
Согласно приведенным данным, состояние Маска 20 января превышало 30,9 млрд долларов, 23 января оно увеличилось до 33,3 млрд, а 24 января снизилось до 33 млрд. 25 января суммарная стоимость активов Маска, по оценкам Bloomberg, не изменилась, поскольку в США в субботу и воскресенье не проводят фондовые торги.
По данным агентства, с начала текущего года Маск стал богаче на 5,4 млрд долларов, а за последние 12 месяцев — примерно на 10 млрд. Наиболее ценным активом предпринимателя Bloomberg считает долю в компании Tesla.
Журнал Forbes приводит оценки, согласно которым состояние Маска увеличилось с 20 по 23 января на 1,7 млрд долларов, до 32 млрд. В списке самых богатых людей мира, составляемом Forbes, Маск занимает 28-е место. В аналогичном рейтинге Bloomberg он на 27-й позиции.
В среду в свете роста курса акций Tesla рыночная капитализация этой компании, выпускающей электрокары, превысила 100 млрд долларов. К завершению торговой сессии в пятницу данный показатель снизился примерно до 92 млрд долларов.
Основные инвестиции Маска связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Предприниматель также является главой компании SpaceX. Она использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает новый космический корабль.