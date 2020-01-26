Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось за неделю на 2,1 млрд долларов благодаря повышению рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla. Об этом свидетельствуют оценки агентства Bloomberg .



Согласно приведенным данным, состояние Маска 20 января превышало 30,9 млрд долларов, 23 января оно увеличилось до 33,3 млрд, а 24 января снизилось до 33 млрд. 25 января суммарная стоимость активов Маска, по оценкам Bloomberg, не изменилась, поскольку в США в субботу и воскресенье не проводят фондовые торги.

По данным агентства, с начала текущего года Маск стал богаче на 5,4 млрд долларов, а за последние 12 месяцев — примерно на 10 млрд. Наиболее ценным активом предпринимателя Bloomberg считает долю в компании Tesla.

Журнал Forbes приводит оценки, согласно которым состояние Маска увеличилось с 20 по 23 января на 1,7 млрд долларов, до 32 млрд. В списке самых богатых людей мира, составляемом Forbes, Маск занимает 28-е место. В аналогичном рейтинге Bloomberg он на 27-й позиции.

В среду в свете роста курса акций Tesla рыночная капитализация этой компании, выпускающей электрокары, превысила 100 млрд долларов. К завершению торговой сессии в пятницу данный показатель снизился примерно до 92 млрд долларов.

Основные инвестиции Маска связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Предприниматель также является главой компании SpaceX. Она использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает новый космический корабль.