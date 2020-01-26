Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.

«Жесткая денежная политика ЕЦБ и практически отсутствие налоговых стимулов для предпринимателей не запустят экономический рост. Плюс полное отсутствие ясности с тем, что будет после Brexit. Так что на этом скептически позитивном настрое у инвесторов во всем мире, похоже, сохраняется аппетит на новые вложения, но вопрос — хватит ли его надолго?» — пишет в своем Telegram-канале Дерипаска.

По его словам, «общий настрой экономических экспертов на форуме относительно перспектив мирового экономического роста в ближайшее время был скептически позитивным».

«Еще в сентябре прошлого года настроения были другие. Мир уже был готов к полноценной рецессии, но теперь, по мнению экспертов, в ближайший год рецессию ждать не стоит. Однако предпосылки для развития новой кризисной ситуации никуда не делись. Какие же проблемы остались?» — пишет миллиардер.

Он отметил, что «во-первых, китайские предприниматели, увидев, что произошло с семьей Huawei и основателем JD, глубоко призадумались о собственных перспективах. Также они видят случаи проявления давления за пределами Китая, с одной стороны. С другой — как вновь набирает силу компартия внутри страны».

«Как следствие, больших частных проектов в Китае в ближайшие пять лет ждать не стоит. Государственные же структуры вряд ли смогут создать проекты, в результате которых появятся товары, способные увеличить китайский экспорт (это мы уже знаем на российском примере). Во-вторых, влияние оказывает фактор политического безволия в Евросоюзе в отсутствие реального лидера. (Канцлер ФРГ Ангела. — Прим. ред.) Меркель звучала в Давосе как пенсионер, даже (канцлер Австрии. — Прим. ред.) Себастьян Курц на ее фоне выглядел оптимистом, знающим, что делать», — заключил Дерипаска.