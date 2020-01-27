Спрос на мобильную телефонию в РФ снижается: за девять месяцев 2019 года россияне говорили по телефону на 4,2 млрд минут меньше, чем за аналогичный период 2018-го, пишут «Известия» . Такую динамику зафиксировали в Минкомсвязи. Разговоры и переписка перетекают в мессенджеры и социальные сети. Так, общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ в январе — сентябре 2019 года составила 335,5 млрд минут, следует из статистических материалов Минкомсвязи. За год показатель уменьшился примерно на 1,3%, в абсолютном же выражении снижение составило 4,2 млрд минут.

По мнению экспертов, общение — голос и переписка — перетекает в мессенджеры и социальные сети. Интерес к ним в РФ растет, так что падение голосового трафика продолжится, прогнозируют они. По данным опроса, проведенного Deloitte в III квартале 2019 года, в среднем на смартфонах россиян было установлено по четыре мессенджера, 53% респондентов отметили, что за год стали пользоваться ими чаще, 42% опрошенных говорят, что стали больше и звонить через Интернет.

Как поясняют представители операторов, сокращение традиционного голосового трафика — это мировой тренд, связанный с продолжающимся ростом проникновения смартфонов и мессенджеров. Однако это не обязательно говорит о том, что общее количество разговоров сокращается — просто они перетекают в интернет-сервисы.

СМИ: составлен первый список бесплатных ресурсов в рамках «Доступного Интернета» По словам экспертов, выплата компенсаций за предоставление нетарифицируемого доступа к таким ресурсам маловероятна.

Мессенджеры — основная, но не единственная причина падения голосового трафика, считают эксперты. Развитие автоматизированных систем обслуживания клиентов, различные чат-боты, перевод обслуживания абонентов в онлайн снижают востребованность традиционной мобильной телефонии в корпоративном и госсекторе. При этом мобильная голосовая связь — это пока самый надежный и стабильный способ общения по сотовому телефону, отмечают они. Также мобильная связь в России остается одной из самых дешевых в мире, кроме того, существуют такие опции, как бесплатные звонки внутри сети. Эксперты считают, что в целом тренд на снижение должен продолжиться.