С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше 1 млрд долларов, но в будущем инвесторы могут стать более осторожными, пишет «Коммерсант» .

Нерезиденты сохраняют интерес в первую очередь к российским гособлигациям, что позволяет Минфину активно размещать ОФЗ. Также с начала года четыре российских эмитента разместили в разных валютах евробонды на общую сумму свыше 1,6 млрд долларов. Как отмечают аналитики, глобальный рост аппетита к риску, проявившийся осенью прошлого года и сохраняющийся по сей день, крайне благоприятно отражается на динамике рынков развивающихся стран. Заключение торгового соглашения между США и Китаем, а также сохраняющаяся крайне мягкая денежная политика мировых финансовых регуляторов выступают дополнительными факторами поддержки «рискового ралли», отмечают аналитики. Также интерес к акциям обусловлен выдающейся динамикой фондового рынка за прошлый год.

В отношении ближайшего будущего участники рынка выражают сдержанный оптимизм. Как отмечают эксперты, снижение ключевой ставки ЦБ в I квартале остается под вопросом. Таким образом, у консервативных инвесторов, инвестирующих преимущественно в страновые и индексные фонды, есть доводы не сворачивать вложения. А поскольку динамика рынков и валют в странах EM пока хуже, то фонды, ориентированные на Россию, будут привлекать средства еще и за счет оттока из других стран, считают эксперты.

Оптимизм в отношении развивающихся стран не выглядит устойчивым в свете опасений по поводу распространения коронавируса и возможных последствий для Китая, отмечают эксперты. Кроме того, на американском рынке явно пострадали эмитенты, относящиеся к отраслям, связанным с туризмом, предметами роскоши, транспортом, зависящие от китайского спроса. Как прогнозируют эксперты, китайская экономика может недобрать 1—1,2 процентного пункта роста в этом году. Снижение котировок нефти оказывает давление на акции нефтегазовых компаний, занимающих до половины российского рынка.