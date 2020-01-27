Бизнес хочет распространить «регуляторную гильотину» на обязательные требования к предпринимателям, которые содержатся в нормативно-правовых актах (НПА) естественных монополий, пишут «Известия» . С такой инициативой в правительство планирует обратиться «Деловая Россия». Речь идет прежде всего о таких компаниях, как «Газпром», РЖД и «Росморпорт». Обязательные требования к бизнесу должны быть закреплены только в актах исполнительной власти, а нормы компаний-монополистов могут носить рекомендательный характер и не иметь правовых последствий для предпринимателей, считают в деловом объединении.

По словам ответственного секретаря комитета контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Ильи Борзика, часть госкорпораций обладает правом устанавливать собственные требования и инструкции, что фактически приравнивает их к регуляторам. За соблюдением нормативов естественных монополий следят государственные контрольно-надзорные органы, которые расценивают корпоративные правила госкомпаний как обязательные требования и привлекают предпринимателей к ответственности за их нарушение. Под «регуляторную гильотину» эти предписания не подпадают, что не позволяет говорить о полноценном выполнении поручений президента по устранению избыточных требований к бизнесу на всех без исключения уровнях, уверен Борзик.

Путин назвал сроки реализации «регуляторной гильотины» В декабре Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тыс. нормативных актов времен Советского Союза.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) и «Опора России» концептуально инициативу «Деловой России» поддержали.

В Минэкономразвития сообщили, что единственные организации, которые по закону имеют право устанавливать обязательные требования, — это госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом». В ведомстве заявили, что готовы рассмотреть предложения по устранению необоснованных барьеров для бизнеса со стороны других госкомпаний. В пресс-службе правительства уточнили, что смогут прокомментировать ситуацию после того, как получат официальные предложения от деловых объединений.