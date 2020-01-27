Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,42% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 101,62 пункта. Индекс РТС снизился на 1,62%, до 1 573,94.

«Падение нефтяных котировок и работающих сегодня азиатских рынков задает неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 115—3 175 пунктов, по индексу РТС — 1 580—1 615 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.