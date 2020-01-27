Банк России начал публиковать данные мониторинга рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах.

Как поясняется в сообщении регулятора, региональный мониторинг основан на анализе ряда показателей деятельности страховых организаций и соответствующем риск-профилировании субъектов РФ по степени проявления и динамике изменения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО, в первую очередь с мошенническими действиями. При оценке рисков недобросовестных действий и мониторинге их динамики используются данные официальной отчетности, представляемой страховыми организациями в Банк России.

Проведенный анализ показывает, что реализация рисков мошенничества приводит к определенному изменению ряда статистически достоверных региональных финансовых и нефинансовых показателей, таких как частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент выплат.

По каждому из анализируемых показателей, в зависимости от величины отклонения регионального значения от общероссийского в сторону превышения, определяется штрафной балл для каждого субъекта РФ. Исходя из итоговой суммы баллов, субъекты РФ делятся на три группы: «красную», «желтую» и «зеленую» зоны.

На 1 октября 2019 года к «красной» (высокорисковой) зоне отнесены девять субъектов РФ. В этих регионах отмечаются повышенные риски, связанные с противоправными действиями недобросовестных участников страхового рынка при оформлении полисов ОСАГО и урегулировании убытков.

Так, в Краснодарском крае зафиксированы критически высокие показатели средней выплаты (87,8 тыс. рублей). Скользящий коэффициент выплат (94,2%) и средняя страховая выплата примерно в полтора раза превышают общероссийские значения. Доля региона на российском рынке ОСАГО составляет 4,08% (сбор страховых премий — 8,835 млрд рублей). Динамика анализируемых основных показателей — слабонегативная. Требуется продолжить реализацию комплекса мероприятий по стабилизации ситуации в ОСАГО, отмечает регулятор.

В Адыгее зафиксированы критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (114,8%, на 75% выше среднего по России), средней страховой выплаты (101,8 тыс. рублей, в 1,6 раза выше среднего). Доля региона на российском рынке ОСАГО незначительна (менее 0,25%). Динамика показателей — негативная.

В Дагестане отмечаются критически высокие показатели частоты страховых случаев (8,56%, в полтора раза выше среднего значения), скользящего коэффициента выплат (192%, в три раза выше общероссийского). Средняя страховая выплата (84,4 тыс. рублей) выше общероссийской на 30%. Доля региона на российском рынке ОСАГО невелика — 0,45%. Динамика основных показателей — негативная.

В Карачаево-Черкесии выявлены критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (180,8%, в 2,8 раза выше среднего), средней страховой выплаты (118,3 тыс. рублей, в 1,9 раза выше средней). Доля региона на российском рынке ОСАГО незначительна. Динамика основных показателей — негативная.

В Северной Осетии зафиксированы критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (185,8%, в 2,8 раза выше среднего), средней страховой выплаты (136,8 тыс. рублей, в 2,2 раза превышает общероссийский показатель). Доля региона на российском рынке ОСАГО незначительна — 0,17%. Динамика основных показателей — негативная.

В Ставропольском крае ситуация не стабилизируется. Скользящий коэффициент выплат (99,6%) и средняя страховая выплата (71,3 тыс. рублей) выше общероссийских значений на 20—50%. Доля региона на российском рынке ОСАГО составляет 1,49% (сборы — 3,233 млрд рублей). Важно активизировать реализацию комплекса мероприятий по стабилизации ситуации в ОСАГО, подчеркивают в ЦБ.

В Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Ингушетии аналогичная ситуация. Наблюдаются критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (в два-три раза выше среднего) и средней страховой выплаты (90—135 тыс. рублей, в полтора-два раза выше среднего значения). Доля этих регионов на российском рынке ОСАГО невелика и суммарно составляет 0,42% рынка.

«Упомянутые нежелательные действия способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в субъектах Российской Федерации, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке. Для пресечения негативных явлений на финансовом рынке важно продолжить конструктивное взаимодействие между правоохранительными и контролирующими органами, службами расследований страховых организаций, а также саморегулируемыми организациями страхового рынка и средствами массовой информации», — подчеркивают в ЦБ.



Регулятор планирует публиковать данные мониторинга каждый квартал.

