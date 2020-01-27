«Золотая корона» поможет партнерам реализовать сервис оплаты за товары и услуги в рамках Системы быстрых платежей. Об этом объявили в группе компаний «ЦФТ», частью которой является «Золотая корона».

Так, завершено тестирование взаимодействия облачной платформы «Золотой короны» с AO «НСПК», которое выступает операционным платежным и клиринговым центром Системы быстрых платежей Банка России. Результаты тестирования подтверждают соответствие решения «Золотой короны» требованиям НСПК, предъявляемым к сторонним процессинговым компаниям в части взаимодействия с операционным платежным и клиринговым центром СБП. «Таким образом, участники рынка могут использовать решение для подключения к промышленной среде СБП через облако провайдера и включать сервис платежей физических лиц в пользу торгово-сервисных предприятий в свою продуктовую линейку», — говорится в релизе.

Облачный сервис «Платформа банковского самообслуживания» «Золотой короны» осуществляет поддержку отправки переводов c2b (потребитель — бизнесу) в банках плательщика и прием платежей в банках, где открыты счета торгово-сервисных предприятий. Кроме того, для реализации приема платежей в торгово-сервисных предприятиях со стороны «Золотой короны» поддержан весь необходимый цикл взаимодействия по получению и обработке QR-кодов, включая регистрацию точек обслуживания, которым разрешено принимать платежи по Системе быстрых платежей.

«Переводы в пользу ретейлеров по динамическому или статическому QR-коду — эти сценарии уже технологически реализованы и будут способствовать проникновению безналичных расчетов в те сегменты, где они сегодня недостаточно распространены, например в сектор предприятий малого и микробизнеса. Облачное решение от «Золотой короны» призвано сделать процесс масштабирования этих сервисов максимально быстрым и комфортным для участников рынка», — комментирует технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания» «Золотой короны» Андрей Надточий.

«Золотая корона» участвует в проекте Системы быстрых платежей с этапа разработки концепции, включая создание прототипа и тестирование системы в пилотном режиме. В настоящий момент через платформу «Золотой короны» к СБП подключены девять банков-партнеров, значительное число кредитных организаций находятся в процессе подключения.